وزير الاقتصاد يبحث في برلين فرص وآفاق الاستثمار في سوريا

برلين-سانا

عقد وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار اجتماعاً مع رجال الأعمال السوريين في ألمانيا والدول المجاورة، حيث جرى بحث فرص وآفاق الاستثمار في سوريا وذلك على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى ألمانيا.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن اللقاء تناول أبرز المشاريع الاقتصادية في مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين المستثمرين والقطاعين العام والخاص، واستعراض التسهيلات والإجراءات الحكومية التي تدعم النشاط الاستثماري.

وشدد الوزير الشعار على أهمية توحيد الجهود لتوسيع قاعدة الاستثمارات السورية في الخارج، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل على تشجيع الاستثمارات وتنمية علاقات التعاون مع الجاليات السورية حول العالم.

وكان الوزير الشعار شارك في وقت سابق اليوم الإثنين، في منتدى الأعمال السوري الألماني الذي عقد في برلين، مؤكداً أن سوريا وألمانيا تجمعهما عبر التاريخ محطات من التعاون المتبادل والعلاقات التاريخية.

