سوريا ترحب بقرار كندا رفع العقوبات وتعدّه خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون

دمشق-سانا

رحبت الجمهورية العربية السورية بإعلان حكومة كندا إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً أن هذه الخطوة تطور إيجابي يعكس توجهاً نحو تعزيز الحوار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل.

وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الخميس، بالشكر والتقدير إلى حكومة كندا وللشعب الكندي على مواقفهما الداعمة للشعب السوري، مؤكدةً أن رفع العقوبات يشكل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويسهم في دعم جهود التعافي، وإعادة الإعمار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة التزام سوريا بمسار العمل الوطني المسؤول، وبالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يرسخ الاستقرار، ويعزز مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أعلنت أمس الأربعاء، إجراء تعديلات جوهرية على “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا”، شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضاً منذ أيار 2011.





