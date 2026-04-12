سوريا والأردن توقعان 9 اتفاقات ومذكرات تفاهم بختام اجتماع مجلس التنسيق الأعلى

عمان-سانا

وقعت سوريا والأردن 9 اتفاقات ومذكرات تفاهم، اليوم السبت، بختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الجانبين على المستوى الوزاري.

وذكر مراسل سانا أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في العاصمة الأردنية عمّان شملت قطاعات الصناعة والتجارة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والأوقاف، والتعليم العالي، والعدل والقضاء، والإعلام، والسياحة، والبريد والدفع الإلكتروني.

وترأس الوفد السوري في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، فيما ترأس الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وشارك في اجتماعات الدورة الحالية 131 عضواً من الجانبين، بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون 19 قطاعاً، وهو ما عكس مستوى التمثيل الواسع، وأهمية الملفات المطروحة على جدول الأعمال.

ويُعد مجلس التنسيق الأعلى إطاراً مؤسسياً للتعاون بين سوريا والأردن، وأُنشئ في أيار 2025، بهدف تنسيق السياسات، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، من خلال اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أشهر، إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجاتها عبر اللجان المختصة.

الحبتور في لقاء خاص مع سانا: سوريا أرض خصبة للاستثمارات بما تمتلكه من مقومات
تراجع أسعار الذهب عالمياً
الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع الرئيس ماكرون التطورات في المنطقة ودعم سوريا
هيئة الطاقة الذرية السورية تبحث مع وفد تقني روسي التعاون المشترك في مجال الصحة
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو يدين بشدة الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها سورية
