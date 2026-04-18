الصفدي: سوريا الجديدة مصممة على بناء دولتها وعدم الدخول في أي نزاع

أنطاليا-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أن جميع دول العالم تدعم عملية الاستقرار في سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيراً إلى أن الشعب السوري لا يريد الدخول في أي نزاع مع أي جهة أخرى، ويعمل جاهداً على إعادة بناء دولته.

وقال الصفدي اليوم خلال مشاركته في ندوة حول الأوضاع في الشرق الأوسط ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي: إن سوريا الجديدة خرجت من الحرب بعد 14 عاماً من الدمار، والحكومة السورية الجديدة مصممة على بناء دولتها وعدم الدخول في أي نزاع، مبيناً استعداد سوريا للالتزام باتفاقية فض الاشتباك لحدود عام 1967 مع إسرائيل.

ودعا الصفدي الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف اعتداءاته المستمرة على سوريا وانتهاكه للقانون الدولي، لافتاً إلى أن إسرائيل مصممة على مواصلة الاعتداءات والتوسع من خلال احتلال الأراضي السورية واللبنانية، ما يشكل تحدياً كبيراً للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وكان الصفدي قد أكد في الـ 12من نيسان الجاري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في عمان، أن أمن سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها تشكل ركيزة لأمن المنطقة، مشدداً على رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ومجدداً وقوف الأردن المطلق إلى جانب سوريا في جهود إعادة البناء والتعاون المؤسسي المشترك.