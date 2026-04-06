وفد من وزارة الخارجية والمغتربين يلتقي سفير الإمارات العربية المتحدة لدى دمشق

دمشق-سانا

زار وفد من وزارة الخارجية والمغتربين، يضم كلاً من مدير مكتب الشؤون الخارجية يوسف الهجر، ومديرِ إدارة الشؤون العربية محمد طه الأحمد، سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، والتقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي.

وجرى خلال الزيارة التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين أبو ظبي ودمشق، ورفض أي محاولات لإثارة الفتنة، كما شدد وفد الوزارة على أن الجهات المختصة تلاحق المتورطين في الاعتداء على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق.

وأوضح الوفد أن هذا الملف يحظى بمتابعة حثيثة بتوجيهات من وزير الخارجية والمغتربين، بما يعكس حرص الوزارة على معالجة الحادثة بسرعة، وضمان عدم تكرارها.