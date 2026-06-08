ميتا تتخذ إجراءً قانونياً بحق إن.إس.أو الإسرائيلية لبرمجيات التجسس

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الإثنين أنها سترفع طلباً لمحكمة اتحادية لإصدار أمر بتحريك دعوى قضائية بحق مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات التجسس، بسبب مخالفة أمر تقييدي دائم يمنعها من محاولة اختراق واتساب وخصوصية مستخدميه.

ونقلت وكالة رويترز عن ميتا تأكيدها أن تطبيق واتساب للتراسل أحبط محاولات اختراق واحتيال وتسلل جديدة مرتبطة بتلك الشركة المدرجة على القائمة السوداء للحكومة الأمريكية، ومصنفة على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي.

وأشارت ميتا إلى أن هذه المحاولات تشابهت مع حملات “تصيد بنقرة واحدة” تعرضت لها من قبل، والتي تستهدف خداع المستخدمين للنقر على روابط خبيثة تقودهم إلى مواقع خارجية، حيث أنشأت الشركة لهذا الغرض حسابات ومجموعات على تطبيق واتساب، لتقوم الأخيرة بحذفها لحماية المستخدمين.

وكانت محكمة أمريكية وجهت أمراً إلى إن.إس.أو بالتوقف عن استهداف واتساب التابع لميتا في العام الماضي، في خطوة حذرت الشركة من أنها قد تهدد استمرار أعمالها.

يذكر أن شركة “ميتا” قد سمحت لتطبيق اللياقة البدنية الشهير “Supernatural” بالانفصال عنها، والعمل كشركة مستقلة، بعد أن كانت المؤشرات السابقة تشير إلى احتمال توقفه التدريجي ضمن عمليات إعادة هيكلة قطاع الواقع الافتراضي داخل الشركة.