برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجدد التزامه بدعم تعافي سوريا

photo 2025 09 03 20 03 08 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجدد التزامه بدعم تعافي سوريا
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا(x)

نيويورك-سانا

جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا التزامه بدعمها في مسيرة التعافي.

وقال البرنامج في تدوينة عبر صفحته على منصة “إكس”: ملتزمون بتعافي سوريا، ويعمل فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية المعني بالحوكمة وسيادة القانون وبناء السلام على تلبية الاحتياجات المحلية العاجلة وتمكين المجتمعات وربط الأصوات المحلية بمسار التقدم الوطني”.

ويساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، حيث يمول مشاريع عدة لإعادة تأهيل البنية التحتية وخاصة في قطاعي التعليم والصحة

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: الحكومة السورية قادرة وموثوقة ولم ترتكب أخطاء
وفد سعودي يزور مطار دمشق لبحث فرص الاستثمار في الطيران المدني
أونماخت يرحب بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة ‎السويداء
السعودية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية
وزيرا الخارجية التركي والأردني يطالبان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك