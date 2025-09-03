برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يجدد التزامه بدعم تعافي سوريا

نيويورك-سانا

جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا التزامه بدعمها في مسيرة التعافي.

وقال البرنامج في تدوينة عبر صفحته على منصة “إكس”: ملتزمون بتعافي سوريا، ويعمل فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية المعني بالحوكمة وسيادة القانون وبناء السلام على تلبية الاحتياجات المحلية العاجلة وتمكين المجتمعات وربط الأصوات المحلية بمسار التقدم الوطني”.

ويساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، حيث يمول مشاريع عدة لإعادة تأهيل البنية التحتية وخاصة في قطاعي التعليم والصحة