وفد هيئة الاستثمار السورية يلتقي في باريس رئيسة محكمة التحكيم الدولية

باريس-سانا

التقى وفد هيئة الاستثمار السورية برئاسة طلال الهلالي في باريس رئيسة محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية كلوديا سالومون، على هامش فعاليات أسبوع التحكيم الدولي.

وخلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي جمال قاسمي، والقائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان باتيست فيفر، بحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي وسبل تطوير بيئة الأعمال في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم عقد وفد هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً مع ممثلين عن البنك الدولي لبحث فرص التعاون وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا.

الرئيس الشرع يبدأ زيارة رسمية للسعودية ويلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
وفد من وزارة الدفاع يبحث مع قائد قوات الأندوف التعاون المشترك بين الجانبين
وزير الداخلية يستقبل وفداً مشتركاً من جمهوريتي ألمانيا والنمسا
قبيل التشغيل المرتقب… تحديث وصيانة شاملة في شركة إسمنت حماة
هيئة التخطيط والإحصاء توقع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف لتنفيذ مسوحات MICS7 في سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك