وفد هيئة الاستثمار السورية يلتقي في باريس رئيسة محكمة التحكيم الدولية

باريس-سانا

التقى وفد هيئة الاستثمار السورية برئاسة طلال الهلالي في باريس رئيسة محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية كلوديا سالومون، على هامش فعاليات أسبوع التحكيم الدولي.

وخلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس الأعمال السوري الفرنسي جمال قاسمي، والقائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان باتيست فيفر، بحث الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي وسبل تطوير بيئة الأعمال في سوريا.

وفي وقت سابق اليوم عقد وفد هيئة الاستثمار السورية اجتماعاً مع ممثلين عن البنك الدولي لبحث فرص التعاون وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا.