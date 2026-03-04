محافظ السويداء يلتقي ممثلين عن المهجرين من أبناء المحافظة

AMR00397 محافظ السويداء يلتقي ممثلين عن المهجرين من أبناء المحافظة

السويداء-سانا

التقى محافظ السويداء مصطفى البكور ممثلين عن المهجرين من أبناء المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لأوضاعهم والتعرف على احتياجاتهم وأبرز التحديات التي يواجهونها، بغية تقديم التسهيلات اللازمة بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

AMR00359 scaled محافظ السويداء يلتقي ممثلين عن المهجرين من أبناء المحافظة
