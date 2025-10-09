انخفاض بدرجات الحرارة وهطولات مطرية متفرقة على المناطق السورية

دمشق-سانا

تتواصل حالة عدم الاستقرار الجوي، في أغلب المحافظات السورية، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس اليوم، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 – 3 درجات مئوية في معظم المناطق، بينما تبقى حول معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً فوق المناطق الساحلية.

وفي الليل، يميل الطقس إلى البرودة بشكل عام، ويكون بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة، واحتمال تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية، إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز 65 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الداخلية، بينما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وكانت المديرية العامة للأرصاد ذكرت في نشرتها الجوية أمس أن درجات الحرارة توالي انخفاضها نتيجة تأثر البلاد بأطراف منخفض جوي يستمر حتى صباح الغد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات اليوم…