مباحثات سورية – أممية بدمشق حول آليات دعم مسار العدالة الانتقالية

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني والوفد المرافق له، آليات الدعم لمسار العدالة في سوريا.

وأوضحت الهيئة، في قناتها عبر تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عُقد في مبنى الهيئة بدمشق، تناول مناقشة آليات الدعم الممكنة التي يمكن للمنظمة الدولية توفيرها، والتي تشمل الخبرات المعرفية والعلمية المتنوعة، بما يسهم في دعم هذا المسار وتحقيق أهدافه.

واستعرض عبد اللطيف خلال الاجتماع طبيعة عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إضافة إلى مسارات عملها المختلفة، واستراتيجيتها العامة، والهيكلية التي تعتمدها في تنفيذ مهامها.

بدوره، أعرب كوردوني عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وكان وفد الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عقد بين الـ9 والـ13 من الشهر الجاري، سلسلة اجتماعات في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك في إطار جهودها للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجالات العدالة الانتقالية وآليات ملاحقة مرتكبي الجرائم من النظام البائد، بما في ذلك جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية.