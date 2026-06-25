وفد إماراتي يبحث في دمشق فرص تطوير الاستثمار في المناجم وربطها بالموانئ

دمشق-سانا

زار وفد حكومي إماراتي المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، ضم مسؤولين من وزارة الطاقة وهيئات مختصة، لبحث فرص التعاون في قطاع التعدين وتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع توسيع الاستثمار المعدني في عدد من المواقع، مع التركيز على تطوير منظومة النقل عبر السكك الحديدية لربط المناجم ومناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، بما يعزز كفاءة التصدير ويضمن انسيابية الإمدادات.

ولفتت الوزارة إلى أن الاجتماع تطرق إلى آفاق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات المسح الجيولوجي وإدارة الموارد وتطوير المشاريع المشتركة.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع التعاون الاستثماري وتطوير البنى التحتية الداعمة لقطاع التعدين والنقل.