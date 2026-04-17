هبوط أسعار النفط أكثر من 11 % بعد الإعلان عن فتح مضيق هرمز

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 11 % اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام جميع السفن التجارية .

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 11.12 دولار أو 11.2 % ⁠إلى 88.27 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.40 دولار أو 12 % إلى 83.29 دولار للبرميل.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم فتح مضيق هرمز بالكامل، بعد إغلاق طهران له عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.