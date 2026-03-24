أكثر من مليوني ليرة سورية جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الثلاثاء

‏دمشق-سانا

‌‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، قيمة تداول إجمالية تجاوزت المليوني ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 113027 سهماً من خلال 107 صفقات، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 1.08 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 11220 سهماً، كما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.06 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة.

‏وسجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك الائتمان الأهلي، الذي انخفض بنسبة 3.74 بالمئة، ليغلق عند 11 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة الثلاثاء الماضي، على قيمة تداول إجمالية تجاوزت مليون ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 60226 سهماً من خلال 65 صفقة.

