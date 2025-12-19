سوريا تبحث مع رومانيا وسويسرا التعاون في مكافحة الفساد

photo 2025 12 17 17 07 24 سوريا تبحث مع رومانيا وسويسرا التعاون في مكافحة الفساد

الدوحة-سانا

بحث وفد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برئاسة عامر العلي، خلال لقاءين ثنائيين مع الوفدين الروماني والسويسري، آليات التعاون والتنسيق في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

photo 2025 12 17 17 07 17 سوريا تبحث مع رومانيا وسويسرا التعاون في مكافحة الفساد

وتناولت المباحثات سبل تبادل الخبرات واستعراض الأطر القانونية والتقنية، بما يسهم في تطوير القدرات وتعزيز العمل المشترك وفق المعايير الدولية.

وتنعقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11) في الدوحة بين 15 و19 كانون الأول الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الدول، حيث يُعد المؤتمر منصة دولية مهمة لمواجهة تحديات الفساد، وتسليط الضوء على أبرز قضاياه الملحّة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود من أجل استجابة عالمية أكثر فاعلية لهذا التهديد.

photo 2025 12 17 14 38 15 سوريا تبحث مع رومانيا وسويسرا التعاون في مكافحة الفساد
photo 2025 12 17 17 07 10 سوريا تبحث مع رومانيا وسويسرا التعاون في مكافحة الفساد
photo 2025 12 17 14 38 10 سوريا تبحث مع رومانيا وسويسرا التعاون في مكافحة الفساد
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يستقبلان وفداً قبرصيّاً رفيع المستوى
أول طائرة أردنية تهبط في مطار حلب الدولي
برلين.. وزير الإعلام السوري يزور مركز ”iRights Lab” المتخصص في قضايا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية
وزير الخارجية السعودي لنظيره الأمريكي: ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واحترام سيادتها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك