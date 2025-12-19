سوريا تبحث مع رومانيا وسويسرا التعاون في مكافحة الفساد

الدوحة-سانا

بحث وفد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برئاسة عامر العلي، خلال لقاءين ثنائيين مع الوفدين الروماني والسويسري، آليات التعاون والتنسيق في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناولت المباحثات سبل تبادل الخبرات واستعراض الأطر القانونية والتقنية، بما يسهم في تطوير القدرات وتعزيز العمل المشترك وفق المعايير الدولية.

وتنعقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11) في الدوحة بين 15 و19 كانون الأول الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الدول، حيث يُعد المؤتمر منصة دولية مهمة لمواجهة تحديات الفساد، وتسليط الضوء على أبرز قضاياه الملحّة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود من أجل استجابة عالمية أكثر فاعلية لهذا التهديد.