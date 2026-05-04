وفد دولي يختتم زيارة إلى سوريا اطلع خلالها على احتياجات المناطق المتضررة

دمشق- سانا

اختتم وكيل الأمين العام لتطوير الجمعيات الوطنية وتنسيق العمليات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خافيير كاستيلانوس موسكيرا اليوم الإثنين زيارة ميدانية إلى سوريا استمرت ثلاثة أيام، اطلع خلالها على الاحتياجات الإنسانية، ولا سيما في المناطق المتضررة التي تشهد حركة عودة للعائلات المهجرة، والأنشطة الإنسانية التي يقودها الهلال الأحمر العربي السوري لتلبية هذه الاحتياجات ودعم التعافي والاستقرار.

ورافق موسكيرا في زيارته نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستيان كورتيز كاردوزا، حيث شملت الجولة عدداً من الأحياء المتضررة في حرستا بريف دمشق، التقى خلالها الأهالي للاطلاع على أوضاعهم والتحديات المعيشية التي يواجهونها.

كما زار الوفد برفقة المدير العام للشؤون الدولية والهجرة في الهلال الأحمر التركي ألبير كوجوك، مركزي الإسعاف والخدمات المجتمعية التابع للهلال الأحمر العربي السوري في دوما بريف دمشق، والتقى بالمتطوعين، معرباً عن تقديره لجهودهم وشجاعتهم التي كانت عاملاً أساسياً في استمرار الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في أصعب الظروف.

وفي سياق الزيارة، بحث موسكيرا مع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة سبل تعزيز الشراكة الإنسانية بين الجانبين، بهدف دعم تعافي العائدين في بيئة آمنة تعزز الاستقرار وعودة الحياة.

وبين مدير وحدة الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر العربي السوري عمر المالكي في تصريح لـ سانا أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الدولية المستمرة لتقييم الواقع الإنساني في سوريا، والاطلاع على احتياجات المجتمعات المتضررة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان استجابة إنسانية أكثر فاعلية واستدامة.

وكانت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس زارت سوريا في الـ 13 من شهر شباط الماضي، وتضمنت زيارتها جولات على مراكز ومرافق منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، إضافة لعقد اجتماعات مع إدارة المنظمة، وممثلين عن الحكومة السورية، وعدد من ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا.