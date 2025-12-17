مباحثات سورية سعودية بمجال قطاع النقل في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع مسؤول اللوجستيات في غرفة تجارة الرياض محمد ذياب العكيلي، واقع قطاع النقل في سوريا، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال اللوجستيات والمنصات الخاصة بقطاع النقل، وذلك في مبنى الوزارة اليوم.

وأكد الوزير بدر خلال الاجتماع، أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال الأشهر الماضية لتحسين واقع النقل شملت صيانة الطرقات وتنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية.

وأشار الوزير بدر إلى أن العمل جار على إحداث مجلس أعلى للنقل المستدام في سوريا تكون مهمته وضع الاستراتيجيات والخطط والتنسيق بين الجهات المعنية، لافتاً إلى وجود ترتيبات لعقد اجتماع للجنة فنية مشتركة سورية سعودية بهدف معالجة التحديات التي تواجه النقل البري بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

من جانبه، أعرب العكيلي عن استعداد غرفة تجارة الرياض واتحاد الغرف السعودية لتقديم مختلف أشكال الدعم للجانب السوري، بما في ذلك نقل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال النقل واللوجستيات.

وقدم العكيلي خلال اللقاء عرضاً ورقياً لمشروع منصتين رقميتين كهدية لوزارة النقل، إحداهما متخصصة بإدارة تراخيص المركبات والبضائع، والأخرى بإدارة إجازات السوق، حيث ستتم دراستهما من قبل المختصين في وزارة النقل وبحث إمكانية تطبيقهما بما يتناسب مع الواقع السوري.

كما أبدى العكيلي رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة السورية في مجال قانون السير والمخالفات المرورية، إضافة إلى التجربة في تحديث الحافلات وتطوير منظومات النقل الجماعي.

وحضر الاجتماع مستشار الوزير للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير التعاون الدولي في الوزارة إياد الأسعد.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال النقل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات اللوجستية والنقل.

