25.3 مليار دولار صادرات تركيا إلى دول الجوار خلال العام الجاري

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة التجارة التركية أن قيمة صادرات تركيا إلى دول الجوار وصلت إلى 25.3 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى أن سوريا حلت في المرتبة الأولى من حيث أعلى نمو سنوي في الدول التي تصدر إليها تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن بيانات الوزارة أظهرت ارتفاع صادرات تركيا إلى دول الجوار 3.4 بالمئة خلال 11 شهراً من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب البيانات فإن الصادرات التركية إلى دول أذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران والعراق وسوريا واليونان بلغت 25 ملياراً و310 ملايين و335 ألف دولار خلال الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني الماضي، حيث جاء العراق في المركز الأول بين دول الجوار المستوردة من تركيا بواقع 9.3 مليارات دولار، ثم بلغاريا ثانيا بـ4.2 مليارات دولار، تلتها اليونان بـ3.2 مليارات دولار.

وحلت سوريا في المرتبة الأولى من حيث أعلى نمو سنوي في الدول التي تصدر إليها تركيا من دول الجوار خلال الفترة المذكورة بنسبة 54.2 بالمئة، تلتها أذربيجان بنسبة 6.1 بالمئة، ثم بلغاريا بنسبة 6 بالمئة.

يشار إلى أن صادرات تركيا عموماً ارتفعت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 247.2 مليار دولار، ما يعكس استمرار النمو في الأداء التجاري التركي على الصعيدين الإقليمي والدولي.