هيئة التخطيط والإحصاء السورية تشارك في المؤتمر الدولي لتبادل البياناتSDMX بإيطاليا

روما-سانا

تشارك هيئة التخطيط والإحصاء في سوريا ممثلة برئيسها أنس سليم، في المؤتمر الدولي لتبادل البيانات (SDMX) المنعقد حالياً في إيطاليا، والمستمر حتى الثالث من الشهر القادم.

وتهدف مشاركة الهيئة إلى التعرف على آلية عمل منظومة SDMX والمعايير المطلوبة لمشاركة سوريا فيها، وتقييم مدى مواءمة المنظومة الإحصائية الوطنية مع متطلبات المشاركة الدولية، فضلاً عن تحديد الشركاء الوطنيين والدوليين المحتملين لتقديم الدعم الفني والتقني للجانب السوري في هذا المجال.

وطرحت الهيئة مبادرة لإعادة تفعيل التعاون الفني مع الإحصاءات الأورومتوسطية ضمن خطة تمتد لثلاث سنوات، تشمل جولة اطلاعية في إحدى الدول المجاورة من الفاعلين في المبادرة الدولية، وعلى أن تقدم وثيقة فنية بعد المؤتمر تتضمن تحليل واقع منظومة الإحصاء في سوريا واستكشاف فرص التعاون الإقليمي والدولي؛ لدعم إدماج سوريا ضمن منظومة الإحصاءات الدولية.

والمؤتمر الدولي لتبادل البيانات (SDMX) حدث سياسي واقتصادي وتنموي يهدف إنشاء بيئة عالمية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بكفاءة وموثوقية، بما يسهّل استخدامها في صنع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

