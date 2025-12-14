تركيا تدين الهجوم الإرهابي في تدمر وتؤكد دعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب

أنقرة-سانا

أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له قوات الأمن السورية وقوات أميركية قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذهما جولة ميدانية مشتركة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتقدمت الوزارة، في بيان اليوم، بالتعازي الحارة إلى أسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الهجوم، وكذلك إلى حكومتي سوريا والولايات المتحدة، الشريكتين في التحالف الدولي لمكافحة داعش.

وأكدت الوزارة أن تركيا ستواصل دعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد ومكافحة الإرهاب.

وكانت مدينة تدمر، في ريف حمص، قد شهدت اليوم هجوماً مسلحاً استهدف دورية مشتركة لقوات الأمن السورية والقوات الأميركية، حيث فتح أحد المسلحين النار باتجاهها، ما أدى إلى مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، إضافة إلى إصابة ثلاثة جنود أميركيين واثنين من عناصر الأمن السوري.

