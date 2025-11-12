مصر تجدّد تأكيدها على احترام وحدة سوريا وسيادتها

القاهرة-سانا

جدّدت مصر تأكيدها على احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

ووفق موقع وزارة الخارجية المصرية أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاء جمعه بنظيره التّركي هاكان فيدان في أنقرة اليوم موقف بلاده الراسخ الدّاعي إلى ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، شدد الوزيران عبد العاطي وفيدان على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، وضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أكدا ضرورة حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.

يذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي بعد أكثر من عامين من العدوان الإسرائيلي.