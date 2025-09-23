وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: إدماج المرأة شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في سوريا

نيويورك-سانا

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمرأة تمثل لحظة تاريخية، كونها أول وزيرة سورية تعتلي هذا المنبر منذ بدء الثورة السورية قبل أكثر من أربعة عشر عاماً.

وقالت قبوات في كلمة لها خلال الاجتماع المنعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة: “لا أقف هنا بمفردي، بل أحمل معي أصوات النساء السوريات، إلى جانب أصوات النساء في غزة والسودان واليمن”.

وأضافت الوزيرة قبوات: الأسبوع الماضي، أخبرتني نساء نازحات في إدلب أن خوفهن الأكبر ليس من الخيام التي تؤويهن، بل من غياب المدارس لأطفالهن، وغياب العيادات لعائلاتهن، فكلماتهن كانت تحذيراً لنا جميعاً.

وتابعت قبوات: “أنا هنا لأكرّم النساء السوريات في كل أدوارهن، النساء اللواتي اعتقلن أو تعرضن للتعذيب ثم عانين مرة أخرى من وصم مجتمعاتهن، النساء اللواتي حملن أطفالهن عبر القصف والنزوح والمنفى، واللواتي أعدن بناء بيوتهن من الركام وحولن الخيام إلى مدارس وصنعن الكرامة من العدم، الأمهات اللواتي ما زلن ينتظرن خبراً عن أبنائهن وأزواجهن المفقودين أو اللواتي اتخذن القرار الأصعب بإرسال أبنائهن بعيداً ليعيشوا في أمان بدل إبقائهن بجوارهن في الخطر، وهؤلاء يطالبن بمكانهن المستحق كشريكات متساويات في صياغة مستقبل سوريا”.

وأشارت قبوات إلى أنه بدون التعليم، وبدون الصحة، وبدون الخدمات الأساسية، لا طريق إلى الكرامة ولا إلى التمكين، مشيرةً إلى أن “تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا يتجاوز 20 بالمئة فقط، واعتبرت ذلك اختباراً لمصداقية المجتمع الدولي، وقياساً لمدى ترجمة الوعود إلى أفعال”.

وقالت قبوات: “هل يمكن لسوريا أو لأي بلد أن يحقق السلام إذا استُبعدت النساء اللواتي حملن العائلات طوال سنوات الحرب من قاعات صنع القرار، مؤكدةً أن إدماج المرأة شرط أساسي لتحقيق الاستقرار”.

وختمت الوزيرة قبوات كلمتها بتكريم النساء السوريات في مختلف أدوارهن، من الأمهات والمربيات إلى الفنانات والصحفيات وصانعات الأفلام.

يشار إلى أن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة يعد من أهم المؤتمرات في النضال من أجل المساواة بين الجنسين، وتحسين وضع المرأة في جميع أنحاء العالم.