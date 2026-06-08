مؤتمر آبل للمطورين 2026.. توقعات بنقلة في الذكاء الاصطناعي وتحديثات واسعة لأنظمة التشغيل

واشنطن-سانا

تعقد شركة “آبل” اليوم الإثنين مؤتمرها السنوي للمطورين 2026 (WWDC 2026) في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تكشف عن مجموعة واسعة من التحديثات في البرمجيات والخدمات، إلى جانب تعزيزات كبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لما نقله موقع “تيك كرانش” التقني، فإن مؤتمر هذا العام يُعد من أبرز مؤتمرات الشركة خلال السنوات الأخيرة، إذ يُنتظر أن يشهد الإعلان عن تطويرات متقدمة لمساعدها الصوتي “سيري”، إضافة إلى توسيع منظومة “آبل إنتليجنس” التي طال انتظارها.

تحديثات مرتقبة على “سيري”

يشير تقرير لموقع “بي سي ماغازين” التقني إلى أن “سيري” ستظهر بحلة جديدة أكثر تطوراً، مع تحويلها إلى تجربة أقرب لتطبيقات الدردشة الذكية، وربما عبر واجهة منفصلة تتيح تفاعلاً أوسع مع المستخدمين.

وأضاف التقرير: إن النسخة الجديدة من “سيري” قد تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، مع إشارات إلى تعاون تقني في هذا المجال، إضافة إلى إمكانية ربطها بخدمات ذكاء اصطناعي خارجية لتعزيز قدراتها في الإجابة وتنفيذ المهام.

تطويرات شاملة في التطبيقات والأنظمة

كما يتوقع أن يتضمن المؤتمر توسيع دعم “وكلاء الذكاء الاصطناعي” داخل منظومة آبل، بما يتيح تكاملاً أعمق مع التطبيقات المختلفة، إلى جانب تطوير “الذكاء البصري” في تطبيق الكاميرا، بما يسمح بالوصول إلى المساعد الذكي بشكل مباشر وتحليل المحتوى المرئي بصورة أكثر تطوراً.

وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن تطبيق الصور سيحصل على أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل إزالة العناصر غير المرغوب فيها وتعديل الصور واقتراح تحسينات تلقائية اعتماداً على تحليل المحتوى البصري.

كما يُتوقع أن يشهد نظام التشغيل “iOS 27” مزايا جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تشمل إنشاء خلفيات مخصصة، ودمج التقنيات الذكية في تطبيقات مثل التقويم والصحة والطقس والمحفظة الرقمية، بما يعزز من التكامل بين الخدمات المختلفة.

وتشير التقارير أيضاً إلى تحسين أدوات الكتابة لتصبح أكثر دقة في تصحيح النصوص وصياغتها، بما يرفع من جودة الإنتاج الكتابي داخل أجهزة آيفون.

ومن المقرر أن تبث آبل فعاليات المؤتمر مباشرة عبر منصاتها الرسمية وموقعها الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدمين متابعة الإعلان عن أحدث منتجاتها وتقنياتها في وقت واحد حول العالم.