الوزيرة قبوات تبحث مع ذوي الأطفال المفقودين آخر مستجدات التحقيقات حول مصير أبنائهم

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات بحضور لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، مع بعض ذوي الأطفال المفقودين آخر مستجدات التحقيقات والإجراءات الجارية للكشف عن مصير أبنائهم.

وتم خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الثلاثاء الاتفاق على آليات تنسيق مستمرة لتسهيل تبادل المعلومات وتحديث البيانات أولاً بأول بما يضمن شفافية المتابعة.

وكانت الوزيرة قبوات أعلنت في العاشر من نيسان الجاري أن نتائج عمل لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات قسراً، حتى تاريخه تضمنت توثيق 314 حالة لأطفال من أبناء المعتقلين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة، وأنه تمت إعادة 194 طفلاً إلى عائلاتهم، وتتم متابعة 612 حالة لأطفال ملحقين بعائلات أخرى وفق القوانين السورية.

