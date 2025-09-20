بمشاركة سوريا.. انطلاق أعمال مؤتمر الأعضاء العرب باتحاد النقابات العالمي في قبرص

لارنكا-قبرص-سانا

انطلقت في مدينة لارنكا القبرصية اليوم فعاليات مؤتمر اتحاد النقابات العالمي للأعضاء والأصدقاء في الوطن العربي، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية، برئاسة فواز الأحمد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال .

ويشارك في أعمال المؤتمر 66 منظمة عمالية عربية تناقش على مدار يومين واقع اتحاد النقابات العالمي في المنطقة العربية، كما يبحث المجتمعون الأعمال العدوانية الإسرائيلية المستمرة على دول المنطقة، وتنسيق وتفعيل الموقف النقابي العربي والدولي لمواجهتها.

يذكر أن اتحاد النقابات العالمي الذي أُسّس عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويمثل أعضاء من 134 دولة؛ يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، ويدين كل أعضائه الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على فلسطين والدول العربية.