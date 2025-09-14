سوريا تشارك في اجتماعات الألكسو في تونس وتستعيد دورها العربي الفاعل

photo 2025 09 14 12 15 41 سوريا تشارك في اجتماعات الألكسو في تونس وتستعيد دورها العربي الفاعل

تونس-سانا

شاركت سوريا في اجتماعات الدورة غير العادية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” التي انعقدت أمس في العاصمة التونسية إلى جانب ممثلين عن الدول العربية.

وأكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أن تفعيل حضور سوريا في المنظمة يمثل خطوة أساسية نحو استعادة دورها العربي الطبيعي والفاعل، موضحاً أن وجودها في هذا الصرح التربوي والثقافي يجسد مسؤولية تاريخية تجاه الأمة العربية.

وأشار الوزير تركو إلى أن مشاركة سوريا تنطلق من قناعة راسخة بأن التعاون الثقافي والتعليمي هو السبيل الأمثل لتعزيز الهوية العربية الجامعة وترسيخ المكانة الحضارية للأمة بين الأمم.

وتأتي مشاركة سوريا في إطار تعزيز حضورها العربي وتفعيل دورها في ‏خدمة قضايا التربية والثقافة، ضمن جهودها المستمرة لدعم العمل العربي ‏المشترك في مختلف المجالات.

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) إحدى المنظمات الإقليمية وتأسست عام ١٩٧٠، و تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات التربية والتعليم والثقافة والعلوم، و التنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير الأنظمة التعليمية والثقافية في العالم العربي، بما يسهم في تقدم الأمة العربية على جميع الأصعدة.

وزير التعليم العالي يبحث في حلب واقع ومستقبل التعليم الجامعي في المحافظة- فيديو
وزير الخارجية يجتمع مع مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة ويؤكد أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة السورية في تعزيز استقرار البلاد
وزير التعليم العالي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي التعاون لتأمين احتياجات الجامعات السورية
منظمة التعاون الإسلامي ‎تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية
التربية والتعليم تمدد التسجيل على امتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2025 حتى الأول من أيار القادم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك