سوريا تشارك في اجتماعات الألكسو في تونس وتستعيد دورها العربي الفاعل

تونس-سانا

شاركت سوريا في اجتماعات الدورة غير العادية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” التي انعقدت أمس في العاصمة التونسية إلى جانب ممثلين عن الدول العربية.

وأكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو أن تفعيل حضور سوريا في المنظمة يمثل خطوة أساسية نحو استعادة دورها العربي الطبيعي والفاعل، موضحاً أن وجودها في هذا الصرح التربوي والثقافي يجسد مسؤولية تاريخية تجاه الأمة العربية.

وأشار الوزير تركو إلى أن مشاركة سوريا تنطلق من قناعة راسخة بأن التعاون الثقافي والتعليمي هو السبيل الأمثل لتعزيز الهوية العربية الجامعة وترسيخ المكانة الحضارية للأمة بين الأمم.

وتأتي مشاركة سوريا في إطار تعزيز حضورها العربي وتفعيل دورها في ‏خدمة قضايا التربية والثقافة، ضمن جهودها المستمرة لدعم العمل العربي ‏المشترك في مختلف المجالات.

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) إحدى المنظمات الإقليمية وتأسست عام ١٩٧٠، و تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات التربية والتعليم والثقافة والعلوم، و التنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير الأنظمة التعليمية والثقافية في العالم العربي، بما يسهم في تقدم الأمة العربية على جميع الأصعدة.