الرئيس الأوكراني: مستعدون للتعاون مع سوريا لزيادة الفرص وتحقيق التنمية

234425 الرئيس الأوكراني: مستعدون للتعاون مع سوريا لزيادة الفرص وتحقيق التنمية

دمشق-سانا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب لقاء جمعه بالرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد في دمشق، استعداد أوكرانيا للتعاون مع سوريا والعمل لتعزيز الفرص وتحقيق التنمية لشعبي البلدين، مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها المحادثات بين الجانبين.

وقال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “إنّ المحادثات مع الرئيس الشرع ركزّت على العمل معاً لتوفير الأمن وفرص التنمية لمجتمعاتنا”، مبيناً أن أوكرانيا تدرك تماماً تحديات الطاقة والبنية التحتية في سوريا، وأنها على استعداد للتعاون معاً.

وأشار زيلينسكي إلى أنه جرت خلال اللقاء أيضاً مناقشة فرص تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة، ودور أوكرانيا كمورد موثوق للمنتجات الغذائية.

ووصل الرئيس الأوكراني في وقت سابق اليوم الأحد إلى دمشق في زيارة رسمية، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.

يذكر أن سوريا وأوكرانيا وقعتا في أيلول الماضي بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الشرع وزيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هيومن رايتس ووتش: العقوبات على سوريا تعوق جهود إعادة الاعمار ويجب رفعها بشكل فوري
فرنسا ترحب باعتماد خارطة الطريق السورية لحل أزمة السويداء وتؤكد دعمها للحوار
تركيا: العملية ضد تنظيم قسد في حلب ينفذها الجيش السوري بمفرده
السيدة لطيفة الدروبي خلال قمة وايز2025: الاستثمار في المعرفة هو الطريق لنهضة سوريا
الرئيس الشرع يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك