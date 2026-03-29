الرئيس الشرع يشدد خلال لقائه أبناء الجالية في ألمانيا على دورهم بنقل صورة سوريا الحقيقية

برلين-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع في مقر إقامته ببرلين، وفداً من أبناء الجالية السورية، اليوم الأحد، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأعرب الرئيس الشرع عن اعتزازه بتمسّك أبناء الجالية بهويتهم الوطنية وارتباطهم بوطنهم، وحرصهم على دعم مسيرة بنائه وتطويره، كما شدد على أهمية دورهم في نقل الصورة الحقيقية لسوريا والدفاع عن قضاياها.

وكان الرئيس الشرع وصل إلى برلين في وقت سابق اليوم، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها برفقة وفد وزاري، إلى كلٍّ من جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة خلال اليومين القادمين.

وسيلتقي الرئيس الشرع خلال الزيارة كبار المسؤولين في البلدين، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك