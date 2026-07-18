‏أهلي حلب يتقدم منافسه حمص الفداء بفوزين مقابل واحد في فاينال 4 دوري كرة السلة

حلب-سانا

خطف فريق أهلي حلب فوزاً غالياً أمام ضيفه حمص الفداء بنتيجة 88-87 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في صالة الشهباء بحلب، ضمن منافسات الفاينال 4 لدوري الرجال بكرة السلة.

وأنهى أصحاب الأرض النصف الأول من المباراة بالتقدم بفارق 4 نقاط بواقع 46-42 نقطة، وتبادل الفريقان التقدم في الربعين الثالث والرابع، ليحسم أهلي حلب الفوز في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بفارق نصف سلة، وبنتيجة نهائية 88-87.

وبهذه النتيجة تقدم أهلي حلب على منافسه حمص الفداء بفوزين مقابل واحد، وهو بحاجة لفوز في المباراتين المقبلتين ليضمن تأهله للنهائي، علماً أن المباراة الرابعة بين الفريقين ستقام يوم الإثنين المقبل في حمص.

وكان فريق الوحدة حجز مقعده في الدور النهائي بفوزه بثلاث مباريات متتالية على منافسه النواعير.