الوحدة يتجاوز النواعير 78-64 نقطة في فاينال 4 دوري الرجال لكرة السلة

دمشق-سانا

حقق فريق الوحدة فوزه الأول في سلسلة الفاينال 4 لأندية الدوري السوري للرجال بكرة السلة على حساب ضيفه النواعير 78-64 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وسيطر الوحدة على مجريات اللقاء وسط تألق اللاعبين ولا سيما في خط الدفاع، وأنهى النصف الأول متقدماً بفارق 13 نقطة، بواقع 40-27 نقطة، وتواصلت سيطرة أصحاب الأرض في الربعين الثالث والرابع، لينهي المباراة بفوز أول بفارق 14 نقطة 78-64.

وتستكمل مباريات هذا الدور غداً الأحد بلقاء يجمع أهلي حلب مع حمص الفداء في حلب حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في ثلاث مباريات من أصل خمس مفترضة.