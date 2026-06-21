اختتام دورة لصقل وترفيع درجات الكاراتيه في إدلب بإشراف محاضرين آسيويين

إدلب-سانا
اختتمت أمس السبت في صالة الملعب البلدي بمدينة إدلب دورة تدريبية لصقل وترفيع درجات الكاراتيه، استمرت يومين بمشاركة أكثر من 15 لاعباً ولاعبة من مختلف المحافظات، وبإشراف محاضرين آسيويين متخصصين.
وركزت الدورة على الجوانب الفنية والتحكيمية المعتمدة دولياً، وسط تفاعل كبير من المشاركين وحرص على تبادل الخبرات مع المحاضرين، فيما شهد اليوم الختامي إجراء اختبارات ترفيع الدرجات للاعبين وفق المعايير الدولية للعبة.
وأكد القائمون على الدورة أن استمرار إقامة مثل هذه النشاطات يسهم في تأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة، ودعم مستقبل اللعبة من خلال بناء قاعدة رياضية فنية متينة في المحافظة.
وأشار مدير الرياضة والشباب في إدلب حسام الترك في تصريح لـ سانا إلى أن إقامة الدورة في إدلب رسالة واضحة بأن الرياضة مستمرة في المحافظة وتسير نحو التعافي، لافتاً إلى أن مشاركة محاضرين آسيويين تسهم في رفع المستوى الفني والتحكيمي للعبة.