اختتام دورة لصقل وترفيع درجات الكاراتيه في إدلب بإشراف محاضرين آسيويين

photo 2026 06 21 01 41 56 اختتام دورة لصقل وترفيع درجات الكاراتيه في إدلب بإشراف محاضرين آسيويين

إدلب-سانا‏

اختتمت أمس السبت في صالة الملعب البلدي بمدينة إدلب دورة تدريبية لصقل وترفيع ‏درجات الكاراتيه، استمرت يومين بمشاركة أكثر من 15 لاعباً ولاعبة من مختلف ‏المحافظات، وبإشراف محاضرين آسيويين متخصصين.

وركزت الدورة على الجوانب الفنية والتحكيمية المعتمدة دولياً، وسط تفاعل كبير من ‏المشاركين وحرص على تبادل الخبرات مع المحاضرين، فيما شهد اليوم الختامي إجراء ‏اختبارات ترفيع الدرجات للاعبين وفق المعايير الدولية للعبة.

وأكد القائمون على الدورة أن استمرار إقامة مثل هذه النشاطات يسهم في تأهيل كوادر ‏وطنية قادرة على المنافسة، ودعم مستقبل اللعبة من خلال بناء قاعدة رياضية فنية متينة ‏في المحافظة.

وأشار مدير الرياضة والشباب في إدلب حسام الترك في تصريح لـ سانا إلى أن إقامة ‏الدورة في إدلب رسالة واضحة بأن الرياضة مستمرة في المحافظة وتسير نحو التعافي، ‏لافتاً إلى أن مشاركة محاضرين آسيويين تسهم في رفع المستوى الفني والتحكيمي للعبة.‏

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