منتخب سوريا لكرة السلة يخسر أمام إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027‏

عمّان-سانا‏

خسر منتخب سوريا لسلة الرجال أمام نظيره الإيراني بنتيجة 73-52، في المباراة الثانية من النافذة الثالثة للتصفيات ‏الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027.

وجاءت المباراة التي جمعتهما في صالة الأرينا بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد، قوية من المنتخب الإيراني، حيث ‏أنهى الشوط الأول متقدماً على منتخبنا الوطني بنتيجة 31-20، قبل أن يحسم المواجهة بفارق 21 نقطة.

وكان منتخبنا الوطني ضمن تأهله إلى الدور الثاني من التصفيات، بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة 91-81، في ‏المباراة الأولى من النافذة الثالثة التي أقيمت الخميس الماضي.