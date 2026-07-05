منتخب سوريا لكرة السلة يخسر أمام إيران في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2027‏

عمّان-سانا
خسر منتخب سوريا لسلة الرجال أمام نظيره الإيراني بنتيجة 73-52، في المباراة الثانية من النافذة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2027.
وجاءت المباراة التي جمعتهما في صالة الأرينا بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد، قوية من المنتخب الإيراني، حيث أنهى الشوط الأول متقدماً على منتخبنا الوطني بنتيجة 31-20، قبل أن يحسم المواجهة بفارق 21 نقطة.
وكان منتخبنا الوطني ضمن تأهله إلى الدور الثاني من التصفيات، بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة 91-81، في المباراة الأولى من النافذة الثالثة التي أقيمت الخميس الماضي.