منتخب سوريا للكرة الطائرة يلتقي نظيره الكويتي غداً ببطولة غرب آسيا

مسقط-سانا

يلتقي منتخب سوريا للرجال للكرة الطائرة غداً الأربعاء مع نظيره الكويتي في افتتاح مشاركته بالنسخة الثانية من بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط.

وتقام المباراة على أرض الصالة الرئيسية في مجمع السلطان قابوس الرياضي عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويأمل منتخبنا في تحقيق انطلاقة إيجابية في البطولة قبل أن يواجه المنتخب القطري يوم الجمعة المقبل عند الساعة الرابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية.

يذكر أن قرعة البطولة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي قطر والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات سلطنة عمان المضيف والسعودية ولبنان والعراق.