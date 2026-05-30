في الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز.. أهلي حلب مستمر بالصدارة وحمص الفداء يواصل مطاردته

أضاف أهلي حلب، متصدر الدوري الممتاز لكرة القدم، ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده بعد فوزه على الشعلة اليوم في الجولة الخامسة والعشرين من عمر المسابقة، والتي حقق فيها حمص الفداء الوصيف فوزاً ثميناً على الوحدة ليستمر بملاحقة المتصدر.

وفي التفاصيل، تمكن أهلي حلب من رفع رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة بعد فوزه على الشعلة بخمسة أهداف دون رد، سجلها محمد ريحانية هدفين في الدقيقتين الـ 43 والـ 50، وأنس دهان هدفين في الدقيقتين الـ 55 والـ 77، إضافة إلى هدف سجله إيمانويل ماهوب في الدقيقة الـ 75، وذلك في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي في درعا.

وانتزع حمص الفداء الوصيف ثلاث نقاط ثمينة من هذه الجولة، بفوزه على الوحدة بهدفين لهدف، في مباراتهما على ملعب الفيحاء بدمشق، حيث سجل حمص الفداء أولاً عبر إبراهيم خليل عند الدقيقة الـ 28 ، وأدرك الوحدة التعادل بواسطة زيد غرير في الدقيقة الـ 79، وسجل حمص الفداء هدفه الثاني من خلال حمادة الجعبري في الوقت بدل الضائع.

نتائج باقي المباريات

وفي بقية المباريات فاز الكرامة على تشرين بثلاثة أهداف دون رد سجل محمد السراقبي اثنين منها، وجاء الهدف الثالث عبر جونيور أجاي في المباراة التي شهدها ملعب خالد بن الوليد في حمص، وتعادل أمية مع دمشق الأهلي بهدف لمثله في مباراتهما على الملعب البلدي في إدلب، حيث سجل لأمية رأفت المهتدي، وأدرك محمد وتارا التعادل لدمشق الأهلي.

وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب الحمدانية بحلب بين الحرية وخان شيخون بفوز الحرية بهدف دون رد، بينما انتهى اللقاء الذي أقيم بين جبلة والفتوة على أرض الملعب البلدي في جبلة بفوز جبلة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل فريقا الشرطة والطليعة سلباً في مباراتهما على ملعب الجلاء بدمشق.

وتختتم هذه الجولة بعد غد بلقاء حطين والجيش على أرض الملعب البلدي في اللاذقية.