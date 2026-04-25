بايرن ميونيخ يقلب تأخره إلى فوز على ماينتس في الدوري الألماني

برلين-سانا

استطاع بايرن ميونيخ أن يقلب تأخره بثلاثة أهداف دون مقابل إلى فوز بنتيجة 4- 3 على ماينتس في الجولة الـ 31 من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب كوفاسه أرينا.

وافتتح ماينتس التسجيل عن طريق دومينيك كوهر في الدقيقة الـ 15، ليضيف بول نيبل الهدف الثاني لماينتس في الدقيقة الـ 29، ثم الهدف الثالث عن طريق شيرالدو بيكر في الدقيقة الـ 45+2.

وقلص بايرن ميونيخ النتيجة بالهدف الأول عن طريق نيكولاس جاكسون في الدقيقة الـ 53، والثاني عن طريق ميكايل أوليسيه في الدقيقة الـ 73، قبل أن يدرك جمال موسيالا التعادل للبايرن في الدقيقة الـ 80، ليخطف هاري كين هدف الفوز لبايرن ميونيخ في الدقيقة الـ 83.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 82 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ماينتس عند النقطة الـ 34 في المركز العاشر.

منتخب سيدات دمشق يحرز لقب بطولة الجمهورية للقوة البدنية
منتخب سوريا للقوة البدنية يرفع رصيده إلى 56 ميدالية في بطولة آسيا
تشكيل مجلس إدارة جديد لنادي الطليعة الرياضي
مذكرة تفاهم بين اتحادي الجودو في سوريا والأردن لتطوير اللعبة 
المنتخب الأرجنتيني يفقد جهود لاعبه إنزو فرنانديز
