بايرن ميونيخ يعتلي صدارة الدوري الألماني لكرة القدم

برلين-سانا

تغلب بايرن ميونيخ حامل اللقب على ضيفه هامبورغ بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف البايرن سيرج غنابري في الدقيقة الـ 3، وألكسندر بافلوفيتش في الدقيقة الـ 9، وهاري كين في الدقيقة الـ 26 من ركلة جزاء والـ 62، والكولومبي لويس دياز في الدقيقة الـ 29.

ورفع كين رصيده من الأهداف مع بايرن ميونيخ إلى 93 هدفاً في 101 مباراة، وخمسة في الدوري هذا الموسم على رأس قائمة الهدّافين، متقدماً على مهاجم دورتموند الدولي الغيني سيرهو غيراسي.

ورفع بايرن رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند وكولن.