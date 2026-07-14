النواعير يستضيف الوحدة في مواجهة قوية ضمن “فاينال4” لسلة الرجال

حماة-سانا

تحتضن صالة ناصح علواني الرياضية في مدينة حماة مواجهة مرتقبة تجمع فريقي النواعير وضيفه الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من “الفاينال 4” دوري كرة السلة للرجال.

وتكتسب المباراة، التي ستقام في التاسعة ليلاً، أهمية مضاعفة لكلا الطرفين في ظل حساسية هذه المرحلة التي تضيق فيها هوامش الخطأ، حيث يتطلع كل فريق إلى تحقيق فوز يمنحه دفعة معنوية وفنية كبيرة تعزز حظوظه في الوصول إلى النهائي.

ويخوض الوحدة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بالجولة الأولى والعروض القوية التي يقدمها مؤخراً، سعياً لتأكيد استقراره الفني واستثمار خبرة لاعبيه وحيوية عناصره الشابة لفرض أسلوب لعب سريع يعتمد على الهجمات المرتدة المنظمة والتركيز الدفاعي طيلة فترات اللقاء.

وفي المقابل، يتسلح النواعير بعاملي الأرض والجمهور اللذين يشكلان حافزاً إضافياً للفريق في المواجهات الكبرى، حيث يطمح إلى تعويض خسارته السابقة وإثبات قدرته على العودة ومعادلة السلسلة عبر الضغط الدفاعي المبكر والاعتماد على التصويبات البعيدة والاختراقات الفعالة تحت السلة.

وكان الوحدة قد حسم المواجهة الأولى بين الفريقين لصالحه بنتيجة 78-64 نقطة.