فوز مثير للوحدة على الثورة في الدور النهائي من دوري كرة السلة للسيدات

دمشق-سانا

حقق فريق الوحدة فوزاً مثيراً على الثورة بنتيجة 69-68 نقطة في ثالث مباريات سلسلة الدور النهائي من دوري كرة السلة للسيدات، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في صالة الفيحاء بدمشق.

وتأخر الوحدة في النصف الأول من المباراة بواقع 36-33 نقطة، إلا أن الفريق استطاع حسم المباراة في آخر لحظات المباراة بفارق نقطة وحيدة.

وكان الوحدة فاز في المباراة الأولى من السلسلة بنتيجة 61–52، فيما فاز الثورة في المباراة الثانية بنتيجة 72–64 نقطة.

وبهذا الفوز يتقدم الوحدة على الثورة في السلسلة بفوزين مقابل فوز للثورة.