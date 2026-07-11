وفد من الاتحاد العربي للدراجات يزور سوريا لبحث التحضير ‏للبطولة العربية القادمة بدمشق‎ ‎

دمشق-سانا‎ ‎

بدأ وفد من الاتحاد العربي للدراجات برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور ياسر عمر الدوخي أمس الجمعة زيارة رسمية ‏إلى سوريا تستمر 3 أيام لبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد ‏السوري للدراجات والاطلاع على آخر التحضيرات للبطولة العربية ‏القادمة بدمشق‎. ‎

وتتضمن الزيارة، وفقاً لما نشرته وزارة الرياضة والشباب على ‏حسابها الرسمي على الفيسبوك، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات ‏الهادفة إلى مناقشة آليات تطوير رياضة الدراجات والارتقاء ‏ببرامجها وأنشطتها بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة على المستويين ‏الوطني والعربي‎.‎

ويطلع الوفد، على التحضيرات الجارية لاستضافة سوريا منافسات ‏البطولة العربية للدراجات المقرر إقامتها خلال شهر تشرين الأول ‏المقبل، بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية لضمان ‏نجاح هذا الحدث الرياضي العربي‎.‎

ومن المقرر أن يعقد الدوخي اجتماعات مع وزارة الرياضة ‏والشباب ووزارة السياحة ومحافظتي دمشق وريف دمشق لبحث ‏سبل دعم استضافة البطولة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف ‏الجهات المعنية بما يسهم في تنظيم بطولة تليق بمكانة سورية ‏ورياضة الدراجات العربية‎.‎