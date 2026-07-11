وفد من الاتحاد العربي للدراجات يزور سوريا لبحث التحضير ‏للبطولة العربية القادمة بدمشق‎ ‎

دمشق-سانا
بدأ وفد من الاتحاد العربي للدراجات برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور ياسر عمر الدوخي أمس الجمعة زيارة رسمية إلى سوريا تستمر 3 أيام لبحث سبل تعزيز التعاون مع الاتحاد السوري للدراجات والاطلاع على آخر التحضيرات للبطولة العربية القادمة بدمشق.
وتتضمن الزيارة، وفقاً لما نشرته وزارة الرياضة والشباب على حسابها الرسمي على الفيسبوك، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الهادفة إلى مناقشة آليات تطوير رياضة الدراجات والارتقاء ببرامجها وأنشطتها بما يسهم في دعم مسيرة اللعبة على المستويين الوطني والعربي.
ويطلع الوفد، على التحضيرات الجارية لاستضافة سوريا منافسات البطولة العربية للدراجات المقرر إقامتها خلال شهر تشرين الأول المقبل، بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي العربي.
ومن المقرر أن يعقد الدوخي اجتماعات مع وزارة الرياضة والشباب ووزارة السياحة ومحافظتي دمشق وريف دمشق لبحث سبل دعم استضافة البطولة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في تنظيم بطولة تليق بمكانة سورية ورياضة الدراجات العربية.