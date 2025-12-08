احتفالاً بذكرى التحرير.. لجنة حي القصور في حماة تكرم أبناء الحي الذين شاركوا في التحرير

حماة-سانا

احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى للتحرير، أقامت لجنة حي القصور وفعاليات أهلية في محافظة حماة مساء أمس حفل تكريم للعسكريين من أبناء الحي ممن شاركوا في معركة ردع العدوان.

وشارك في الحفل محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، وشخصيات عسكرية ومدنية وممثلون عن الشرطة العسكرية ووزارة الدفاع.

وأشار رئيس لجنة حي القصور عمار زقزوق في تصريح لمراسل سانا إلى أنه في إطار احتفالات شعبنا بهذه المناسبة العظيمة تم تكريم عدد من الأبطال المجاهدين من أبناء الحي عرفاناً لهم على ما قدموه من إنجازات عظيمة في سبيل النصر على النظام البائد، حيث تم تقديم درع تذكارية وهدايا رمزية لهم.

ويحتفل الشعب السوري اليوم بالذكرى الأولى لتحرير سوريا من النظام البائد، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين للمشاركة في هذه المناسبة منذ الصباح للتعبير عن فرحهم وأملهم بمستقبل مشرق ومليء بالسلام والحرية والازدهار لبلادهم.