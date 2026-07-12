أهلي حلب يلتقي حمص الفداء في قمة الفاينال 4 لسلة الرجال

حلب-سانا‏

يلتقي، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، أهلي حلب مع ضيفه حمص الفداء ضمن منافسات الفاينال 4 لدوري سلة الرجال، ‏في مواجهة قوية ومفتوحة على جميع السيناريوهات، يسعى من خلالها كلا الفريقين لتعزيز حظوظهما في بلوغ المباراة ‏النهائية‎.‎

ويدخل أهلي حلب اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، حيث يعول مدربه اللبناني جاد الحاج على المحترفين الجدد ‏وحالة الانسجام العالية والمنظومة المتوازنة التي تجمع الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، إلى جانب الحضور ‏الجماهيري المتوقع في صالة الشهباء‎.‎

وفي المقابل، يدخل حمص الفداء المواجهة بطموحات كبيرة، واضعاً نصب عينيه العودة بنتيجة إيجابية من حلب، متسلحاً ‏بالبصمة الواضحة لمدربه خالد أبو طوق الذي نجح في رفع مستوى الانضباط الدفاعي وتطوير الأداء الهجومي، ومستفيداً من ‏التعاقد الجديد الذي سيمنح الفريق خيارات أوسع وقدرة أكبر على مجاراة المنافسين وحسم اللقاءات التي تُلعب على تفاصيل ‏صغيرة‎.‎

ويشير تاريخ المواجهات الأخيرة بين الفريقين في مرحلة “الفاينال 6” إلى تفوق أهلي حلب ذهاباً وإياباً، حيث ‏حسم اللقاء الأول لمصلحته بنتيجة (89-78)، قبل أن يجدد فوزه في المباراة الثانية بنتيجة (78-75) بعد مواجهة مثيرة ‏حبست الأنفاس حتى ثوانيها الأخيرة‎.‎

ورغم الأفضلية التاريخية للأهلي، لا تقبل‏ مواجهة الليلة التوقعات المسبقة، وترتبط مباشرة بحسن قراءة المدربين ‏للمجريات، وقدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط المستمرة طوال دقائق المباراة‎.‎

وكان الوحدة قد حقق فوزه الأول في سلسلة الفاينال 4 لأندية الدوري السوري للرجال بكرة السلة على حساب ضيفه ‏النواعير بنتيجة 78-64 نقطة‎.