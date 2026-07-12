أهلي حلب يلتقي حمص الفداء في قمة الفاينال 4 لسلة الرجال

حلب-سانا
يلتقي، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، أهلي حلب مع ضيفه حمص الفداء ضمن منافسات الفاينال 4 لدوري سلة الرجال، في مواجهة قوية ومفتوحة على جميع السيناريوهات، يسعى من خلالها كلا الفريقين لتعزيز حظوظهما في بلوغ المباراة النهائية.
ويدخل أهلي حلب اللقاء متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، حيث يعول مدربه اللبناني جاد الحاج على المحترفين الجدد وحالة الانسجام العالية والمنظومة المتوازنة التي تجمع الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، إلى جانب الحضور الجماهيري المتوقع في صالة الشهباء.
وفي المقابل، يدخل حمص الفداء المواجهة بطموحات كبيرة، واضعاً نصب عينيه العودة بنتيجة إيجابية من حلب، متسلحاً بالبصمة الواضحة لمدربه خالد أبو طوق الذي نجح في رفع مستوى الانضباط الدفاعي وتطوير الأداء الهجومي، ومستفيداً من التعاقد الجديد الذي سيمنح الفريق خيارات أوسع وقدرة أكبر على مجاراة المنافسين وحسم اللقاءات التي تُلعب على تفاصيل صغيرة.
ويشير تاريخ المواجهات الأخيرة بين الفريقين في مرحلة “الفاينال 6” إلى تفوق أهلي حلب ذهاباً وإياباً، حيث حسم اللقاء الأول لمصلحته بنتيجة (89-78)، قبل أن يجدد فوزه في المباراة الثانية بنتيجة (78-75) بعد مواجهة مثيرة حبست الأنفاس حتى ثوانيها الأخيرة.
ورغم الأفضلية التاريخية للأهلي، لا تقبل مواجهة الليلة التوقعات المسبقة، وترتبط مباشرة بحسن قراءة المدربين للمجريات، وقدرة اللاعبين على التعامل مع الضغوط المستمرة طوال دقائق المباراة.
وكان الوحدة قد حقق فوزه الأول في سلسلة الفاينال 4 لأندية الدوري السوري للرجال بكرة السلة على حساب ضيفه النواعير بنتيجة 78-64 نقطة.