الجيش يفوز على جبلة في افتتاح الجولة الـ22 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا
 
فاز نادي الجيش على نادي جبلة بثلاثة أهداف لهدف، في افتتاح الجولة الـ22 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس على أرض ملعب الفيحاء بدمشق.
 
ورفع الجيش رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة في المركز الثامن، وظل جبلة في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة‏.
 
وتستكمل هذه الجولة غداً بإقامة 7 مباريات تجمع أهلي حلب مع الشرطة، وحمص الفداء مع أمية، وحطين مع الكرامة، والطليعة مع تشرين، وخان شيخون مع الوحدة، والفتوة مع الحرية، ودمشق الأهلي مع الشعلة.
 

