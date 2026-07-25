منافسة “الأفراس والأحصنة” في اليوم الثاني لعرض جمال الخيول العربية الأصيلة

ريف دمشق-سانا

تتواصل اليوم السبت، ولليوم الثاني على التوالي، بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة، ‏وذلك في ملعب النخبة الدولي بنادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق، التي تقيمها ‏الجمعية ‏السورية للخيول العربية الأصيلة، بالتعاون مع نادي الفروسية المركزي ووزارة الزراعة، بمشاركة ‏نخبة من مربي الخيول العربية في سوريا.‏

وتتوزع المنافسات اليوم على أربع فئات تشمل أفراساً بعمر (4 – 6 سنوات) وأفراساً بعمر 7 سنوات وما فوق، وأحصنة بعمر (4 – 6 سنوات) وأحصنة بعمر 7 سنوات، علماً أن هذه الفئات مخصصة للخيول العربية السورية الصافية.

وكانت البطولة انطلقت أمس بإقامة مسابقات الأمهار والمهرات، حيث فاز المهر مناع العائد لنادي الفروسية المركزي بالمركز الأول بلقب بطولة الأمهر، والمهرة شهرزاد العائدة لرامي جوزيف ياسو بلقب بطولة المهرات، وذلك بعد منافسات قوية.

وأقيمت منافسات اليوم الأول للأمهار على ثلاث فئات الأولى لعمر سنة واحدة والثانية لعمر سنتين والثالثة لعمر ثلاث سنوات، وبنفس الفئات أقيمت منافسات المهرات، ووفقاً لنظام المنافسات يتأهل من كل فئة جوادان إلى بطولة الأمهر والمهرات لكل مسابقة منها على حدة.

يذكر أن البطولة تتوزع على 19 فئة في أيامها الثلاثة، وتبرز أدق تفاصيل الجمال والنسب الأصيل الذي يميز ‏الخيل العربية الضاربة جذورها في التاريخ، ويشارك فيها نحو 170 جواداً ضمن تقسيم فني يعكس ‏خصوصية السلالات واختلاف فئاتها العمرية، حيث خُصص اليومان الأول والثاني للخيول ‏السورية الصافية، فيما خُصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة.‏