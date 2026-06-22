اتحاد كرة القدم يقيم دورة تحكيم وترقية للحكام في حمص

حمص-سانا

أقام اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في حمص، دورة تأهيل وترقية للحكام في مقر المديرية، بمشاركة حكام ومقيمي حكام ومحاضرين من مختلف الفئات، وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة التحكيمية في سوريا.

وأوضح مدير الألعاب الجماعية في مديرية الرياضة والشباب بحمص فايز بيطار، أن دائرة التحكيم في اتحاد كرة القدم تنفذ سلسلة من الدورات التطويرية في مختلف المحافظات، بهدف الارتقاء بالمستوى التحكيمي وترقية الحكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية ومن الدرجة الثانية إلى الأولى، بما يسهم في توسيع قاعدة التحكيم الوطنية ورفدها بكفاءات جديدة.

وأشار بيطار إلى أن الدورة تمتد على يومين، حيث يتضمن اليوم الأول محاضرات نظرية متخصصة، فيما يشهد اليوم الثاني اختبارات الترقية والتدريبات العملية للحكام المشاركين.

من جانبه، أكّد مدير دائرة التحكيم في لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم عصام عبد الفتاح، أن الدورة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير التحكيم السوري، موضحاً أن اليوم الأول خُصص لاستعراض خطط العمل المستقبلية وعقد لقاءات مع مقيمي الحكام والمحاضرين ومعدّي اللياقة البدنية، بهدف تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع برامج تسهم في رفع مستوى الأداء.

وأشار إلى أن اليوم الثاني يتضمن دروساً تطبيقية واختبارات خاصة بترقية الحكام، لافتاً إلى أن الجولات الميدانية التي تنفذها دائرة التحكيم تهدف إلى التعرف على الحكام في مختلف المحافظات، واكتشاف المواهب الواعدة التي لم تتح لها فرص الظهور سابقاً، والعمل على تطوير قدراتها وصقل مهاراتها.

بدوره، أكد الحكم الدولي مازن زيزفون أهمية هذه الدورة في تطوير الجوانب التعليمية والبدنية والقانونية للحكام، مبيناً أنها تسهم في مواكبة متطلبات التحكيم الحديث ورفع جاهزية الحكام بدنياً وفنياً، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحكيم السوري خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي الدورة في إطار سياسة اتحاد كرة القدم الرامية إلى تطوير اللعبة على المستويين الفني والتحكيمي، من خلال الاستثمار في الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أحدث المعايير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المنافسات المحلية وإعداد حكام قادرين على تمثيل التحكيم السوري بكفاءة في المحافل الإقليمية والدولية.