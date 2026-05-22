منافسات حماسية في ربع نهائي البطولة المصغرة لقدامى كرة القدم في دمشق

دمشق-سانا

انطلقت مساء أمس الخميس على أرض الملعب السداسي بنادي قاسيون، منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المصغرة لقدامى اللاعبين، التي تنظمها مديرية الرياضة والشباب بدمشق.

وفي النتائج تغلب قدامى ميسلون على البافاري 6-3، وفاز قدامى الحموي على نادي النضال 6-1، فيما حقق الوحدة على الجيش فوزاً كبيراً بـ 11-6، وانتهت مواجهة قدامى التاج ونادي الشرطة بالتعادل ليحسمها التاج بركلات الترجيح 4-3.

وتوجت اللجنة المنظمة نخبة من اللاعبين بجائزة أفضل لاعب من كل مباراة، كما كرمت بعض الشخصيات الرياضية البارزة بدرع البطولة في إطار الاحتفاء بإسهاماتهم في تطوير كرة القدم السورية.

وتستكمل البطولة السبت القادم بنصف النهائي بمواجهتين مرتقبتين، تجمعان فريق الحموي مع ميسلون والوحدة مع التاج، على أن تختتم فعالياتها في الـ 25 من أيار الجاري.