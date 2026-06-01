المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 1 من حزيران 2026

دمشق:

1- دورة بعنوان “العربية لغير الناطقين عبر التعليم الهجين”، بإشراف الأستاذة وفاء ملبنجي (للصغار)، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 9 صباحاً.

2- محاضرة للأطفال بعنوان “التعريف بالتراث اللامادي المدرج في قائمة اليونيسكو للتراث السوري”، ضمن أسبوع التراث اللامادي، في المركز الثقافي العربي ببرزة، تقدمها الأستاذة رهام الإبراهيم، الساعة الـ 11 صباحاً.

3- ورشة بعنوان “تعلم مهارات الحاسوب (ICDL)”، بإشراف الأستاذة باسمة حميد، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

4- ورشة بعنوان “تعلم اللغة الإنكليزية باللغة العربية”، بإشراف الأستاذة نور بردويل، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

5- ورشة بعنوان “غذائي دوائي”، بإشراف الأستاذة مرام حمدان، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

6- جلسة تقوية امتحانية بمادتي الفيزياء والكيمياء لطلاب شهادة التعليم الأساسي، بإشراف الأستاذة آيات خضرو، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 1:30 ظهراً.

7- نادي صيفي متكامل للأطفال، بإشراف الأستاذتين شفاء درغام وبشرى مستو، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 3 عصراً.

8- دورة في “محو أمية الكبار عبر تعليم هجين”، تحت إشراف مؤسسة ألف بي، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5 مساءً.

9- كورس احترافي في إدارة الموارد البشرية (HR)، بإشراف المدربة المعتمدة سارا صالح، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

10- ندوة بعنوان “العود الدمشقي .. هوية”، ضمن أسبوع التراث اللامادي، بمشاركة الأستاذين بشار الحلبي، ومحمد دبور، وعازف العود ماجد الحموي، ومعرض تراثي عن العود للأستاذ بشار الحلبي، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6 مساءً.

11- عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

ورشة فنية للأطفال بعنوان “رسوم وأشغال”، تقدمها المعلمة لامعة حجازي، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

درعا:

أصبوحة شعرية بمشاركة الشعراء: سليمان الزعبي، جمال سعد الدين، فهد العبود، خلف الزرزور، إبراهيم الحريري، في قاعة مركز إنعاش الريف في مدينة نوى، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

حمص:

1- محاضرة بعنوان “الشركات العابرة للقارات – مآلات المستقبل”، يلقيها الأستاذ محمود نقشو، في مديرية ثقافة حمص، قاعة سامي الدروبي، الساعة الـ 6 مساءً.

2- عرض الفيلم الدرامي الموسيقي الأمريكي “صوت الميتال”، للمخرج داريوس ماردير، في دير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان، يعقبه نقاش مفتوح مع الحضور، والدخول مجاني، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1- ورشة عمل لصناعة البرما وتين الهبول، تنفذها السيدة روعة شوحكر، في مقر جمعية البتول بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

2- محاضرة فكرية بعنوان “التراث اللامادي ذاكرة حية”، تقديم فريق المركز، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

3- نشاط تراثي بعنوان “صناعة الحزنبل في صافيتا”، تقدّمه السيدة صباح دلّا بالتعاون مع فريق النشاط، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

4 – ورشة رسم بعنوان “فصل الصيف” وورشة فسيفسائية بالورق الملون، ينظمهما قسم ثقافة الطفل والأنشطة في المركز الثقافي العربي بالقَمَصِيَّة، الساعة الـ 11:30 صباحاً والـ 12 ظهراً.

5 – عرض أفلام “تيكن” و”انتقام الفراء” و”أساطير أوز: عودة دوروثي”، في صالة سينما كندي طرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً، ولغاية الساعة الـ 5:15 مساء.

حلب:

1- فعالية ثقافية يابانية بعنوان “هانامي حلب”، تشمل ألعاباً يابانية تقليدية، وأفلاماً، ومحاضرات ثقافية، أوريغامي، كاريوكي، شودو، تجربة اليوكاتا، ومسابقات ترفيهية، في منطقة الفرقان مقابل السكن (مركز أصفار نيوتن سابقاً)، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2- محاضرة بعنوان “مسار العدالة الانتقالية في سوريا بين المفاهيم النظرية وتحديات الواقع”، يقدمها المحامي والباحث القانوني أيمن فهمي أبو هاشم، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 6 مساءً.

3- عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، اسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.