الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 12 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – حفل غنائي لفرقة هوى زمان، في غاليري زوايا بالقصاع برج الروس، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض فيلم الأطفال المترجم: سونيك، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – عرض مسرحية الأطفال ليلى والذئب، لفرقة عمو سعيد، على مسرح الخيام، الساعة ال 5 مساءً.

4 – عرض مسرحية بانتظار إسماعيل، على خشبة مسرح الحمراء، الساعة الـ 7 مساءً.

5 –  عرض أفلام “الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – قراءة في رواية الغريب لألبير كامو، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض الفيلم السينمائي كلاوس،  على مسرح اليسوعية في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

الحفل الإنشادي: فرحك سوريا، في مسرح قصر الثقافة بحماة، الساعة الـ 8 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “الحارس، الصدمة، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

اللاذقية:

عرض الفيلم السينمائي النرويجي: أسوء شخص في العالم، ضمن عروض النادي السينمائي في اللاذقية، في كافيه سان شاين، بشارع بنت الشاويش، الساعة الـ 5,30 مساءً.

