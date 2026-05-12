الجيش يفوز على الطليعة في المربع الذهبي لدوري كرة اليد

دمشق-سانا
حقق فريق الجيش فوزاً صعباً على فريق الطليعة، بنتيجة 39-35، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، في أولى مباريات الفريقين ضمن المربع الذهبي لدوري الرجال بكرة اليد.
ورغم أن الطليعة أنهى الشوط الأول متقدماً بالنتيجة بفارق هدف واحد بواقع 18-17، إلا أن الجيش استعاد زمام المبادرة في الشوط الثاني، وحسم اللقاء لصالحه بفارق أربعة أهداف.
وكانت منافسات المربع الذهبي انطلقت أمس بلقاء جمع النواعير مع الشعلة، والذي انتهى بفوز النواعير بنتيجة 32-27.
وستقام الجولة الثانية من المربع الذهبي غداً وبعد غدٍ، حيث يتجدد لقاء النواعير مع الشعلة، والطليعة مع الجيش في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة .
وينص نظام المنافسة في المربع الذهبي على أن تلعب الفرق، ضمن كل مواجهة على حدة، في مباراتين من أصل ثلاث للتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يتأهل الفائز لمرتين متتاليتين مباشرة إلى النهائي، بينما تقام مباراة فاصلة في حال تعادل الفريقين بفوزٍ لكل منهما.