الجيش يفوز على الطليعة في المربع الذهبي لدوري كرة اليد

دمشق-سانا

حقق فريق الجيش فوزاً صعباً على فريق الطليعة، بنتيجة 39-‌‏35، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في صالة الجلاء ‏الرياضية بدمشق، في أولى مباريات الفريقين ضمن المربع ‏الذهبي لدوري الرجال بكرة اليد‎.‎

ورغم أن الطليعة أنهى الشوط الأول متقدماً بالنتيجة بفارق ‏هدف واحد بواقع 18-17، إلا أن الجيش استعاد زمام المبادرة ‏في الشوط الثاني، وحسم اللقاء لصالحه بفارق أربعة أهداف‎.‎

وكانت منافسات المربع الذهبي انطلقت أمس بلقاء جمع النواعير ‏مع الشعلة، والذي انتهى بفوز النواعير بنتيجة 32-27‌‎.

وستقام الجولة الثانية من المربع الذهبي غداً وبعد غدٍ، حيث ‏يتجدد لقاء النواعير مع الشعلة، ‏والطليعة مع الجيش في صالة ‏ناصح علواني الرياضية ‏بحماة‎ .‎

وينص نظام المنافسة في المربع الذهبي على أن تلعب ‏الفرق، ‏ضمن كل مواجهة على حدة، في مباراتين من ‏أصل ثلاث للتأهل ‏إلى المباراة النهائية، حيث يتأهل الفائز ‏لمرتين متتاليتين مباشرة ‏إلى النهائي، بينما تقام مباراة ‏فاصلة في حال تعادل الفريقين ‏بفوزٍ لكل منهما‎.‎

