الجيش يتعاقد مع العراقي وائل حافظ نعيم لمرحلة الفينال 4 في دوري كرة اليد

دمشق-سانا

أعلن نادي الجيش تعاقده مع اللاعب الدولي العراقي وائل حافظ نعيم، لتدعيم صفوف فريق في مرحلة الفينال 4 لدوري كرة اليد.

ويُعد نعيم أحد أبرز لاعبي كرة اليد العراقية في السنوات الأخيرة، وله مسيرة حافلة بالإنجازات.

وشارك مع منتخب العراق في أربع بطولات، ثلاثة منها في بطولة آسيا لسنة 2022 و2024 و2026، وكأس العرب في 2025.

ونال بطل الدوري العراقي 5 مرات متتالية، وحقق لقب هداف الدوري العراقي 2024، كما لعب في أندية عراقية وهي الشرطة والكرخ والحشد.

ويستعد الجيش لخوض غمار الفينال 4 في دوري كرة اليد إلى جانب الطليعة والنواعير والشعلة.