الجيش يتعاقد مع العراقي وائل حافظ نعيم لمرحلة الفينال 4 في دوري كرة اليد

photo 2026 05 10 23 22 54 الجيش يتعاقد مع العراقي وائل حافظ نعيم لمرحلة الفينال 4 في دوري كرة اليد

دمشق-سانا

أعلن نادي الجيش تعاقده مع اللاعب الدولي العراقي وائل حافظ نعيم، لتدعيم صفوف فريق في مرحلة الفينال 4 لدوري كرة اليد.

ويُعد نعيم أحد أبرز لاعبي كرة اليد العراقية في السنوات الأخيرة، وله مسيرة حافلة بالإنجازات.

وشارك مع منتخب العراق في أربع بطولات، ثلاثة منها في بطولة آسيا لسنة 2022 و2024 و2026، وكأس العرب في 2025.

ونال بطل الدوري العراقي 5 مرات متتالية، وحقق لقب هداف الدوري العراقي 2024، كما لعب في أندية عراقية وهي الشرطة والكرخ والحشد.

ويستعد الجيش لخوض غمار الفينال 4 في دوري كرة اليد إلى جانب الطليعة والنواعير والشعلة.

تواصل منافسات دوري كرة اليد لفئة السيدات
ذهبية لسوريا في افتتاح البطولة العربية للجودو
النواعير يتصدر المجموعة الأولى في التجمع الأول بدوري كرة اليد للأشبال
الوحدة بطلاً للدوري السوري بكرة السلة للرجال-فيديو
بوروسيا دورتموند يتصدر الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك