الجيش يستضيف تشرين في ختام الجولة الأولى من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من مرحلة الإياب للدوري السوري الممتاز لكرة القدم بلقاء يجمع فريق الجيش مع ضيفه تشرين على ملعب الفيحاء بدمشق، في مواجهة يطمح من خلالها الفريقان لتحقيق انطلاقة قوية في النصف الثاني من المشوار.

ويسعى الجيش لرد اعتباره بعد الهزيمة التي تلقاها أمام تشرين في ذهاب الدوري، وتحسين موقعه في الترتيب العام، معتمداً على الانضباط الدفاعي واستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع نقاط المباراة الثلاث.

في المقابل، يصل تشرين إلى دمشق بمعنويات مرتفعة ورغبة في تكرار تفوقه ذهاباً، والأهم من ذلك تقليص الفارق مع فرق الصدارة، ومواصلة الأداء المتصاعد والمتوازن الذي ميز الفريق خلال المراحل السابقة.

وكانت نتائج هذه الجولة قد سجلت فوز الكرامة على الوحدة بنتيجة (3-1)، فيما فرض خان شيخون التعادل على المتصدر أهلي حلب بهدف لمثله، وأمطر حمص الفداء شباك ضيفه دمشق الأهلي برباعية نظيفة، كما خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة أمية والحرية، وانتصر حطين على الشرطة بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها فاز الطليعة على الفتوة، بينما عمق جبلة جراح الشعلة بالفوز عليه بنتيجة (2-1).